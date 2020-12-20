أكثر من 75 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم عن بُعد بتعليم ينبع

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في جميع المدارس الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية بالمحافظة

أدى أكثر من 75 ألف طالب وطالبة صباح اليوم بمدارس تعليم ينبع، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1442 "عن بُعد" في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وتَفَقّد مدير إدارة التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس المحافظة بدأها بثانوية الوليد بن عبدالملك.

وشاهد العطوي أعمال لجان الاختبارات الإلكترونية، وتلمّس احتياجات المدارس ومتطلباتها والظروف العملية والتقنية أثناء سير الاختبارات.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة ينبع أن الاختبارات لهذا العام تأتي في ظل الظروف الاستثنائية؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس، وقد اتخذت جميع الترتيبات اللازمة للاختبارات الإلكترونية التي من شأنها تيسير أدائها بسهولة ويسر، مبينًا أن أعمال اللجان سُبقت بإجراء الاختبارات التجريبية للطلبة عبر منصة مدرستي لتهيئة الطلبة ونشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية، إلى جانب إعداد خطة إشرافية شملت جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، لمتابعة لجان الاختبارات ميدانيًّا مع قائدي وقائدات المدارس وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء أداء الاختبارات، والرد على استفسارات أولياء الأمور عبر الهاتف الإرشادي، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات.

وأثنى "العطوي" على تعاون أولياء الأمور في المحافظة؛ واصفًا دورهم بـ"المهم" في حث أبنائهم على تنظيم الوقت والبعد عن السهر والإرهاق خلال هذه الفترة؛ لما له من أثر سلبي؛ داعيًا أولياء أمور الطلبة إلى التعاون مع إدارات المدارس، وضرورة تهيئة الأجواء التربوية بعيدًا عن القلق والتوتر المصاحب للاختبارات.

من جهتها تابعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أديبة الفايدي، سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة (بنات)؛ للاطمئنان على أداء الاختبارات عبر منصة مدرستي؛ مبينة أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب، وفق ما هو خطط له؛ مضيفة أن الخطة التنظيمية لمتابعة سير الاختبارات ميدانيًّا في القطاع، يشرف عليها أكثر من 350 من مشرفي ومشرفات الإدارة، ومتابعة يومية مع قيادات المدارس؛ لرفع التقارير عن سير العمل، وحل الإشكالات التقنية التي قد تحدث.