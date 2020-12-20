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الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالة كورونا الجديدة تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح

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الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالة كورونا الجديدة تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالة كورونا الجديدة تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح
أكدت أنها على اتصال مع بريطانيا "لا يُعتقد أنها أشد فتكاً".. هولندا تتخذ إجراءً جديداً

الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالة كورونا الجديدة تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح

تُجري منظمة الصحة العالمية اتصالات مع مسؤولين في بريطانيا حول ظهور سلالة جديدة من تنتشر بسرعة أكبر من سابقتها، لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكاً منهاً.

وتخضع أجزاءٌ كبيرة من جنوب شرقي بريطانيا، بما فيها لندن، لإجراءات أكثر تشدداً من القيود، في محاولة للسيطرة على سرعة انتشار الفيروس.

وليس هناك دليل على أن السلالة الجديدة من الفيروس تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح.

في هذه الأثناء، حظرت هولندا وصول المسافرين بالجو من بريطانيا بسبب الفصيلة الجديدة من الفيروس، وسيبقى الحظر ساري المفعول حتى 1 يناير المقبل، حسب ما أفادت به الهولندية.

ووفق "بي بي سي" جاءت هذه الخطوة بعد اكتشاف حالة في هولندا لشخص مصاب بالفصيل الجديد من الفيروس.

وبانتظار اتضاح وضع السلالة الجديدة من الفيروس، تقول الحكومة الهولندية إنها تريد تقليل خطر انتشارها بأكبر قدر ممكن.

وقالت الحكومة أيضاً إنها ستتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول خطوات إضافية كفيلة بحصر مخاطر وصول الفصيلة الجديدة من الفيروس من المملكة المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية عبر تويتر إنها على اتصال مع مسؤولين بريطانيين حول الموضوع.

وقالت إن المملكة المتحدة تطلعها على المعلومات المستقاة من دراسات جديدة حول السلالة الجديدة للفيروس، وإن المنظمة ستطلع الدول الأعضاء والمواطنين على أي معلومات جديدة تتوافر حول خاصيات الفيروس الجديد وما يترتب عليها.

ورغم عدم وضوح الوضع إلا أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال إن السلالة الجديدة للفيروس قد تكون أسرع انتشاراً بنسبة 70 في المئة.

وقال المسؤولون إنه لا دليل على أن السلالة الجديدة أشد فتكاً وتسبّب حالات وفاة أكثر أو أن تأثير اللقاح عليها مختلف.

وقال البروفيسور، كريس ويتي، كبير مسؤولي القطاع الطبي: "أعتقد أن هذا الوضع سيزيد الأمور تعقيداً، لكن هناك أموراً تبعث على التفاؤل ببدء حملة التطعيم، على فرض أن اللقاح فعال مع فصيلة الفيروس هذه أيضاً".منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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