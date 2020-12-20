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وسط تصعيد حدودي بين إثيوبيا والسودان.. اجتماع بين حمدوك وآبي أحمد (صور)

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وسط تصعيد حدودي بين إثيوبيا والسودان.. اجتماع بين حمدوك وآبي أحمد (صور) وسط تصعيد حدودي بين إثيوبيا والسودان.. اجتماع بين حمدوك وآبي أحمد (صور)

مصراوي Masrawy

12:11 م الأحد 20 ديسمبر 2020

وكالات:

عقد رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا، عبدالله حمدوك وآبي أحمد، الأحد، اجتماعا في جيبوتي، على خلفية التصعيد الحدودي بين دولتيهما.

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان منشور على صفحته عبر "فيسبوك"، أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة حمدوك في جيبوتي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة وأجندة قمة منظمة "الإيقاد" التي تستضيفها جيبوتي، اليوم الأحد.

وأكد البيان أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى مسألة انعقاد اللجنة العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا في 22 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين، في ظل مقتل عدد من العسكريين السودانيين مؤخرا جراء كمين نصب في منطقة حدودية، وألقى الجيش السوداني اللوم فيه على "القوات والمليشيات الإثيوبية".

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