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رئيس قناة النيل الدولية تعلن تعافيها من وعودتها للعمل

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رئيس قناة النيل الدولية تعلن تعافيها من فيروس كورونا وعودتها للعمل رئيس قناة النيل الدولية تعلن تعافيها من وعودتها للعمل

مصراوي Masrawy

12:20 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلنت الإعلامية تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، تعافيها من المستجد، والذي أصيبت به منذ عدة أيام، حيث عادت لعملها اليوم.

وقالت تغريد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: الحمد لله حمدا جميلا طيبا مباركا فيه في مكتبي اليوم لمباشرة عملي.

وأضافت: "علمتني الكورونا أن الله حق وأن لا حول لنا في ما أصابنا وأن أصحاب السترات البيضاء مستعدون أن يضحوا بأنفسهم دون تأخير.. لا يمكننا الاستهانة بأي أمر".

وتابعت، أن الأزمات ليس لها إنذار أو توقيت وأن مخافة الله هي اليقين.. تقبل قضاء الله لتكون أقوى، مضيفة: "اكتشفت أصدقائي الحقيقيين ولا خوف بعد اليوم من المستقبل وأنا أتوكل علي الله بشكل أكبر، وقد قربتني التجربة من الله أكثر وأكثر وعلمت أن الموت قاب قوسين أو أدنى من الإنسان

أن ما تزرعه من حب تحصده فكانت إحاطتي بحب الجميع لها أكبر الأثر في عبور الازمة".

وواصلت تغريد:" علمني المرض أن المحافظة علي الصحة عامل رئيسي في حياتنا.. الحمد لله حمدا كثيرا أن من الله علي بالنجاة.. أشكر كل من وقف بجانبي ودعا لي من قلبه دعواتكم لوالدتي لا تزال بالمستشفي شفاها الله وعافاها.. أتمنى لكم جميعا الصحة والنجاة وسنة جديدة خالية من الأوجاع ".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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