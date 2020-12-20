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صور.. افتتاح ملتقى التوظيف الأول لخريجي جامعة بورسعيد

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صور.. افتتاح ملتقى التوظيف الأول لخريجي جامعة بورسعيد صور.. افتتاح ملتقى التوظيف الأول لخريجي جامعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:16 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، ملتقى التوظيف الأول لخريجي الجامعة، وذلك بالمركز الثقافي في حي الشرق.

ويوفر الملتقى 2289 فرصة عمل للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة لخريجي الجامعة في 37 شركة ومؤسسة كبرى، برواتب مجزية وفقًا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة.

أكد الوزير على أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعطى للشباب كل التمكين، الأمر الذي جعل وزارة القوى العاملة توجه اهتمامها لمصلحة الشباب بتوفير فرص عمل من خلال هذه الملتقيات الفاعلة لخلق نوع من التوافق بين احتياجات سوق العمل والشباب الباحث عن فرصة عمل، داعيًا شباب الخريجين للدخول في العمل بالقطاع الخاص والبحث عن الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها.

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