العثور على رضيع وسط القمامة في شبين القناطر بالقليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على طفل رضيع وسط القمامة في أحد الشوارع بمدينة شبين القناطر.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر، بتلقيه بلاغا بالعثور على طفل وسط القمامة.

جرى التحفظ على الطفل ونقله إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم حول الواقعة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على صفحات مدينة شبين القناطر صورا لطفل رضيع جرى العثور عليه وسط القمامة، مؤكدين أن الطفل جرى تحويله لحضانات مستشفى شبين القناطر العام، مطالبين بنشر صور الطفل للمساعدة في الوصول لأسرته.

