صحيفة سعودية: الرياض تسعى لنزع فتيل الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا

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مصراوي Masrawy

الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أن المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق أمن واستقرار المنطقة ونزع فتيل الفتنة والإرهاب والتطرف على الصعيد الإقليمي والدولي في مختلف الأصعدة، لافتة إلى أن تطورات الأوضاع في اليمن خير دلالة على ذلك.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الرياض.. استقرار المنطقة والعالم" - أن وزارة الخارجية السعودية رحبت بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلـة بالحكومة الـشرعية والمجلـس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج الـقوات العسكرية من (عدن) إلـى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وأشارت إلى أن الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة السعودية، تجد ترحيبا وتأييدا إقليميا ودوليا يحقق مكانة الـدولـة وريادتها في حفظ سلام المنطقة والعالم، كنهج راسخ عبر التاريخ ويوثقه الحاضر ويرسم ملامح المستقبل.