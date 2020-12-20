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تدريب 25 أخصائيًا في جامعة أسيوط على مواجهة التطرف الفكري

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تدريب 25 أخصائيًا في جامعة أسيوط على مواجهة التطرف الفكري تدريب 25 أخصائيًا في جامعة أسيوط على مواجهة التطرف الفكري

مصراوي Masrawy

12:14 م الأحد 20 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الذي تعقده إدارة الجامعة، لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لمواجهة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور سعودى محمد حسن وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق البرنامج، والدكتور أحمد ثابت هلال رئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الإجتماعية ومنسق البرنامج، إلى جانب 25 متدرب من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين بالجامعة.

أكدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط، على دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالجامعة في توجيه الطلاب إلى الفكر المعتدل والقويم ودحض كافة الأفكار المتطرفة والسلبية والهدامة، ويأتى ذلك من خلال تدريب الأخصائيين على أسس التعامل مع هذه الظواهر ودراسة أسبابها ونتائجها وكيفية تحجيمها.

وأوضح الدكتور سعودى محمد حسن وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج يستهدف تدريب 140 اخصائى اجتماعى ونفسى من العاملين بالجامعة، وجرى تدريب 70 متدرب فى المرحلة الأولى والثانية ويجري استكمال العدد فى المرحلتين الثالثة والرابعة.

مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج تناقش عددًا من المحاور منها التعرف على مفهوم الإرهاب والتطرف والفرق بينهما، والأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف، وكيفية التعامل ع العقلية التكفيرية والعلاج النفسي والاجتماعي للشخص التكفيري، وكيفية رصد حالات التطرف من الجامعات المصرية سواء أفكار أو سلوكيات أو اعتناق أفكار ومفاهيم توحى بوجود تطرف.

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