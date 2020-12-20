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بأمر الوزير.. تحويل مقر مديرية القوى العاملة في بورسعيد إلى مركز تدريب

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بأمر الوزير.. تحويل مقر مديرية القوى العاملة في بورسعيد إلى مركز تدريب بأمر الوزير.. تحويل مقر مديرية القوى العاملة في بورسعيد إلى مركز تدريب

مصراوي Masrawy

12:08 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، إنه سيجرى تحويل المبنى الحالي لمديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد إلى مركز تدريب وتأهيل، على أن يجرى تجهيزه بالورش والمعدات والأدوات اللازمة خلال 6 أشهر.

أضاف "سعفان"، خلال كلمته بفعاليات مبادرة " بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة بمقر مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، أنه سيجري نقل موظفي مديرية القوى العاملة إلى مقر جديدة للمديرية بديوان عام المحافظة، مطالبًا بضرورة تعاون المحافظة والمجتمع المدني لتجهيز المقر الجديد على أعلى مستوى خاصة التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الحاسب الآلي.

افتتح وزير القوى العاملة، في بداية اليوم الثاني من زيارته لبورسعيد قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، وذلك بعد تطويرها، كما افتتح فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة.

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