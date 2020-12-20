صور.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف وتطوير الطرق

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، تطوير ورفع كفاءة طريق (قليوب - شبين القناطر)، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بمرحلته الأولى من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 7 كيلو متر.

تفقد المحافظ خلال الزيارة، أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية، نظرًا حيوية ذلك الطريق في خدمة أهالي مدينة شبين القناطر والقرى المجاورة.

توجه المحافظ إلى حي غرب شبرا الخيمة يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة نهى ترك، والمهندس محمد باهر مهندسي الهيئة العامة للطرق والكبارى لمتابعة بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع أحمد عرابي.

أوضح "الهجان"، أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري، وطريق بنها الحر شمالا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تبدأ من منطقة "أم بيومي" حتى كوبري 15 مايو بطول 3 كم بتكلفة 40 مليون جنيه خلال مدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.