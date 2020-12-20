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محافظ أسيوط: وقف البطاقات الذكية في حالة تكرار جمعها مع البدالين التموينيين

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محافظ أسيوط: وقف البطاقات الذكية في حالة تكرار جمعها مع البدالين التموينيين محافظ أسيوط: وقف البطاقات الذكية في حالة تكرار جمعها مع البدالين التموينيين

مصراوي Masrawy

12:06 م الأحد 20 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، تكثيف الحملات التموينية وحملات اليوم الواحد بصورة مفاجئة على المحلات والمطاعم والمخابز، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

وشدد محافظ أسيوط، على منع تجميع البطاقات التموينية بالمخابز أو عند البدالين التموينيين منعًا للمسائلة القانونية، واتخاذ إجراءات وقف البطاقة التموينية في حالة تكرار تجميعها لدى البدالين وضبطها، وذلك ضمن خطة المحافظة لمنع الغش التجارى ومنع الاتجار في المواد التموينية المدعمة في السوق السوداء حرصًا على سلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة بأسيوط، إنه تفعيلًا للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 والكتب الدورية لوزير التموين والتجارة الداخلية، جرى التنسيق مع شركة البطاقات الذكية بالمحافظة بإتاحة خاصية بمركز معلومات المديرية على النظام بإنشاء قائمة سوداء للبطاقات التي جرى ضبطها.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه في حالة تكرار البطاقة مرة أخرى يجرى ايقافها بالتنسيق مع مركز معلومات الإنتاج الحربي ويقوم المركز بإظهارها على النظام بـ"موقوفة لتكرار ضبطها" ولا يتم تشغيلها إلا بعد عرض المديرية على وزير التموين، لافتًا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة لموافاة المديرية بكشوف البطاقات المضبوطة والمتضمنة اسم صاحب البطاقات والرقم القومى ورقم البطاقة الذكية لتسجيلها على النظام بمركز معلومات المديرية.

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