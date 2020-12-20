بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة

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تنتشر "بسهولة أكبر بكثير".. والتباعد الاجتماعي والإغلاق هما الحل الأمثل

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

وقال هانكوك: "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا، قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".

وأضاف المسؤول البريطاني وفق سكاي نيوز عربية: "نريد أن نضع حدًّا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".

وتابع قائلًا: "خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام"؛ لافتًا إلى إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وكانت صحيفة "التلغراف"، قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طوّرته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر؛ مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارًا من الأحد؛ مما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد.

وقال جونسون في خطاب متلفز: إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارًا من الأحد في لندن وجنوب شرقي البلاد".

وذكر أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تنتشر "بسهولة أكبر بكثير"؛ مضيفًا أن النسخة الجديدة "قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن البديل القديم، (النسخة الأصلية للمرض).

وأوضح أنه نظرًا للأدلة التي نملكها عن السلالة الجديدة: "يؤسفني القول إننا لن نخفف القيود في أعياد الميلاد؛ بينما لن تتمكن العائلات من الخروج في المنطقة الرابعة في لندن؛ بينما سنقيد الحركة والاجتماعات".