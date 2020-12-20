أخبار عاجلة

"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد في نجران -
استمر لمدة 23 يوماً.. الأخضر السعودي يختتم معسكر ينبع -
ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه -
"حديث مسك" ينطلق في نسخته "10" تحت عنوان "التكيّف مع التغيير" -
الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت -
جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة

Print
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة "العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة
البداية كانت إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها

أمرت وزارة العدل الكندية، بتعويض سيدة سعودية مبلغ 250 ألف دولار كندي، بسبب إجراءات غير قانونية وقعت خلال قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها.

وأشار تقرير لصحيفة "لي بريس" الكندية، إلى أن السيدة تقدمت بشكوى ضد إحدى المسؤولات في وزارة العدل بالتدخل في أحداث القضية باستغلال منصبها وتقديم الآراء القانونية لمساعدة محامي الطرف الآخر.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في وزارة العدل أطلقوا تحقيقاً داخلياً وأكدوا أنه وقعت بعض المخالفات في القضية، وعليه تمّ صدور قرار بتعويض السيدة السعودية بمبلغ 250 ألف دولار كندي، إلى جانب ايقاف المسؤولة التي تدخلت في القضية عن العمل مؤقتاً؛ حيث يتوقع أن يصدر قرار بفصلها من الوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8702.68 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8702.68 نقطة

عملية نوعية بقيادة البحرية السعودية.. شاهد قوة الواجب ١٥٠ تضبط وتعترض شحنة مخدرات

عملية نوعية بقيادة البحرية السعودية.. شاهد قوة الواجب ١٥٠ تضبط وتعترض شحنة مخدرات

شبكة عيون الإخبارية