رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة"

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"تويودا": خطوة ستدمر صناعة المركبات وتترك ملايين الأشخاص بلا عمل

قال رئيس شركة تويوتا اليابانية للسيارات: إن هناك ضجيجًا كبيرًا يحيط بالسيارات الكهربائية؛ لافتًا إلى أن السياسيين حين يطالبون بالتخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين؛ لا يفهمون الأزمات المقبلة.

وأشار إكيو تويودا رئيس شركة تويوتا في مؤتمر صحفي، إلى أن الكهرباء اللازمة لشحن السيارات الكهربائية؛ من شأنها إجهاد الشبكات وزيادة انبعاثات الكربون، كما أنها ستجعل دولة مثل اليابان تعاني من أزمة كهرباء في الصيف، إضافة إلى أن البنية التحتية للمركبات الكهربائية بنسبة 100%؛ ستكلف ما يعادل 385 مليون دولار.

وأفادت تقارير يابانية بأن اليابان تدرس فرض حظر على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بعد عام 2030، وأشار تويودا إلى أن السياسيين لا يعلمون عما يتحدثون حين يطالبون بذلك.

وقال رئيس تويوتا: إن التسرع في حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل؛ من شأنه أن يدمر صناعة السيارات ويترك ملايين الأشخاص بلا عمل.

وتعمل تويوتا على تطوير سيارات كهربائية هجينة وسيارات تعمل بالوقود الهيدروجين؛ لكنها تقول أيضًا إنها تخطط لتسريع تعميم السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.