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تلقى 9 طعنات.. النيابة تحقق في مقتل شاب بالمعادي

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تلقى 9 طعنات.. النيابة تحقق في مقتل شاب بالمعادي تلقى 9 طعنات.. النيابة تحقق في مقتل شاب بالمعادي

مصراوي Masrawy

11:35 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

بدأت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، التحقيق في مقتل شاب على يد مسجل خطر نصب عليه في 150 ألف جنيه بمنطقة المعادي.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية يدعي ممدوح أمين، 24 سنة حاصل على ليسانس حقوق، وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة "ضباط متخصصين"، وتعرف على المتهم ويدعي "مصطفى"، هارب، وأوهمه بقدرته على الحاقه بكلية الشرطة واستولي منه على مبلغ 150 ألف جنيه مقابل تسهيل قبوله بالكلية على غير الحقيقة.

وأشارت التحريات إلى أن الضحية فور علمه بقيام المتهم بالنصب عليه، طالبه برد المبلغ الذي قام بدفعه، فاستدرجه المتهم لمنطقة طرة البلد، دائرة قسم شرطة المعادي، وقام بالاشتراك مع آخرين، وطعنه 9 طعنات وفروا هاربين.

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