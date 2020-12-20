غدًا.. الوطن العربي يشهد أخر ظاهرة لزخة الدبيات الفلكية في 2020

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

تشهد سماء الوطن العربي، منتصف ليل الإثنين 21 ديسمبر وإلى ما قبل شروق شمس الثلاثاء 22 ديسمبر وصول شهب الدبيات لذروة نشاطها بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، وتعتبر آخر زخات الشهب هذا العام 2020.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن "الدبيات" من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال)، حيث تضرب تلك البقايا الغبارية أعلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة خط ساطع من الضوء.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيس بوك"، أنه بشكل عام تنتج الدبيات حوالي 10 شهب بالساعة تقريبا، بشرط أن يكون الرصد من موقع مظلم تماماً بعيدا عن أضواء المدن وليس من البيت، وهذه السنة لن يؤثر على رصدها، حيث سيكون في طور التربيع الأول وسيغرب بعد منتصف الليل مباشرة.

وتابع: لمحاولة رؤية بعض منها يتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر، حيث تبدو الشهب تشع ظاهريا من أمام هذه الكوكبة النجمية ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في قبة السماء.

جدير بالذكر، أن شهب الدبيات رصدت حديثا منذ حوالي 100 سنة فقط مقارنه بباقي زخات الشهب السنوية، وذلك عندما تم ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر قبة السماء، ولكن تندفع ظاهريا من نقطة قرب نجم القطب الشمالي في مقبض كوكبة الدب الأصغر.