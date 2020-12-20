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900 مرشح يتنافسون في انتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسيوط

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900 مرشح يتنافسون في انتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسيوط 900 مرشح يتنافسون في انتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

11:54 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

انطلقت في جامعة أسيوط، اليوم الأحد، انتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021م، وتستمر حتى 24 من ديسمبر الجاري.

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إنه جرى اعتماد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات على مقاعد لجان اتحاد الطلاب بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021.

تشهد الانتخابات منافسة نحو 904 مرشحين، وتختتم بانتخابات اللجنة العليا لاتحاد طلاب الجامعة ومنصب أمين اتحاد طلاب الجامعة ومساعده.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب، أن اللجنة تضم الدكتور عاطف القرن منسق عام الأنشطة الطلابية مقرراً للجنة، وعضوية كلاً من الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري ومستشارة نشاط الأسر، والدكتور أحمد محمد عبد المولى القائم بعمل كلية الصيدلة ومستشار لجنة الدعم وتنمية الموارد، والدكتور محمد حسين موسى المدرس بكلية الحقوق و مستشار اتحاد الطلاب عضواً قانونياً، وعز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب أحمد جمال الشريف بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، والطالبة مورين عادل فهمى بالفرقة الرابعة بكلية التجارة.

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