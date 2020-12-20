أخبار عاجلة

"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد في نجران -
استمر لمدة 23 يوماً.. الأخضر السعودي يختتم معسكر ينبع -
ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه -
"حديث مسك" ينطلق في نسخته "10" تحت عنوان "التكيّف مع التغيير" -
الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت -
جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بريطانيا: السلالة الجديدة من كورونا "خرجت عن السيطرة"

Print
بريطانيا: السلالة الجديدة من كورونا "خرجت عن السيطرة" بريطانيا: السلالة الجديدة من كورونا "خرجت عن السيطرة"

مصراوي Masrawy

11:55 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

وكالات:

دافع وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن قرار تشديد القيود في بعض مناطق المملكة المتحدة، في ظل اكتشاف سلالة جديدة من .

وقال هانكوك لقناة "سكاي نيوز"، الأحد، إن تشديد القيود في لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة) قبيل عيد الميلاد جاء بسبب خروج السلالة الجديدة عن السيطرة، ووجود حاجة لردعه من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد.

وقال الوزير البريطاني إنه كان من واجب السلطات اتخاذ إجراءات عاجلة بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، بحسب "رويترز".

وأشار هانكوك إلى أن الوعود السابقة بشأن تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، جاءت قبل ظهور هذا التحدي الجديد واضطرت إلى التراجع عنها.

ولفت إلى أنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد، مؤكدا على ضرورة أن يتخذ جميع المواطنين في المناطق التي فرضت فيها الإجراءات المشددة إجراءات وقائية كأنهم مصابون بالوباء.

وتابع: "إنه أمر ذو خطورة فتاكة.. هذا مرض فتاك وعلينا الاحتفاظ بالسيطرة عليه وازدادت هذه المهمة صعوبة في ظل ظهور هذه السلالة الجديدة".

كما انتقد الوزير البريطاني قرار الكثير من المواطنين مغادرة لندن في ظل إعلان القيود الجديدة، ما أدى إلى اكتظاظ محطات سكك الحديد، واصفا ذلك بأنه "سلوك غير مسؤول إطلاقا".

وقال إن عملية توزيع اللقاح ضد كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية في بريطانيا تتواصل على ما يرام، مؤكدا أن الخطط المطروحة تقضي بتطعيم نحو 500 ألف بريطاني بحلول نهاية الأسبوع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

شبكة عيون الإخبارية