معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق"

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في اجتماع للجنة المالية طُرحت خلاله أسئلة واستفسارات على مسؤولي المركز

عقدت اللجنة المالية؛ إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعاً لها عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي؛ ومشاركة أعضاء اللجنة والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان؛ وعددٍ من المسؤولين في المركز.

وأوضح رئيس اللجنة المالية، أن الاجتماع ناقش أبرز ما ورد في التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440 / 1441هـ، الذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لمناقشته وتقديم التوصيات عليه تمهيداً لعرضه على المجلس في الفترة المقبلة.

وأشار "الخليوي"؛ إلى أن اللجنة بحثت في اجتماعها ما جاء في تقرير مركز تحقيق كفاءة الإنفاق من معوقات وتحديات تواجه المركز في أدائه مهامه لتحقيق الأهداف والإستراتيجيات التي أُسس لأجلها، مشيراً إلى أن مسؤولي المركز استعرضوا في الاجتماع أبرز المنجزات التي حققها المركز خلال عام التقرير.

وأبان أن أعضاء المجلس أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع عدداً من الأسئلة والاستفسارات والمقترحات للمسؤولين في المركز، وقدموا عدداً من الملحوظات والآراء بشأن التقرير، مشيراً إلى أن المسؤولين في المركز أجابوا عن استفسارات الأعضاء خلال الاجتماع.

يُذكر أن اللجنة المالية بمجلس الشورى هي إحدى اللجان المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تحال إليها من المجلس، التي تقع ضمن اختصاصها ودراستها دراسة مستفيضة لتقديمها تحت قبة المجلس خلال أعمال السنة الشورية.مجلس الشورى