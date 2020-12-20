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ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية

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ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية
سعة 500 ميجا واط ومصنّع من قِبَل "Hyosung" لمشروع إنشاء محطة رئيسية

ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية

شهدت منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بينبع الصناعية، اليوم، وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية سعة 500 ميجا واط والمصنّع من قِبَل شركة "Hyosung" بدولة كوريا الجنوبية، لمشروع تصميم وإنشاء محطة كهرباء توزيع رئيسية - 16P بمنطقة التوسع الصناعي المنفذ من قِبَل شركة سيمنس المحدودة.

وتبلغ قيمة المشروع 244 مليون ريال، وبنسبة إنجاز 58.52%؛ حيث يعد هذا المشروع من مشاريع التحول الوطني، ومنفذ ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بطاقة استيعابية 1000 ميجاواط، ويخدم منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بالمدينة.ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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