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سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة

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سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة
الشركة عرضت على المستخدمين إعادة أموالهم التي دفعوها

سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة

أعلنت شركة "سوني" سحب لعبة "سايبر بانك 2077"، التي تُعد واحدة من أكثر ألعاب تقمص الأدوار انتظارًا هذا العام، من متجر "بلاي ستيشن"، وعرضت على المستخدمين إعادة أموالهم التي دفعوها.

وتعرضت لعبة "سايبر بانك 2077" التي طوّرتها شركة "سي دي بروجيكت ريد" لانتقادات لاذعة منذ إصدارها في العاشر من الشهر الجاري؛ حيث أبلغ مستخدمون عن أخطاء وأعطال وتوقف أثناء اللعب، حسبما ذكرته "سي إن إن" الأمريكية.

وصدر عن حساب اللعبة في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بعد مناقشتنا الأمر مع بلاي ستيشن، قررنا تعليق التوزيع الرقمي لسايبر بانك 2077 مؤقتًا على المتجر".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت التغريدة: "نعمل بشكل جاد على إعادة اللعبة لمتجر بلاي ستيشن بأسرع وقت ممكن".

من جانبها قالت "سي دي بروجيكت ريد" إنها ستطلق تحديثات للعبة يوم 21 ديسمبر الجاري؛ على أن تُتبعها ببرنامجي دعم في يناير وفبراير المقبلين.

جدير بالذكر أن موعد إطلاق اللعبة كان في أبريل الماضي؛ إلا أنه أُجل أكثر من مرة دون تقديم أي توضيحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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