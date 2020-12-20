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شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار

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شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار

مصراوي Masrawy

11:36 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب-محمد عبدالناصر:

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء، أن الرؤية في الصباح الباكر على بعض مناطق من القاهرة تصل إلى ٢٠٠ متر، وتستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف الخبراء، أن الطقس مائل للدفئ على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وتابع الخبراء، درجات الحرارة تعود إلى معدلتها الطبيعية، لتسجل على القاهرة 21 درجة، والسواحل الشمالية 20 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية بين 22 و26 درجة، بينما خلال فترات الليل تتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 10 وحتى 13 درجة.

وأوضح الخبراء، أن فرص سقوط الأمطار تنعدم خلال اليومين النقبلين، وتبدأ في الظهور على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري نهاية الأسبوع.

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