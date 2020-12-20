شغالين.. 8 فئات لا ينطبق عليها قرار تخفيض العمالة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة الجيزة قرارًا بتخفيض نسب العمالة في مقار العمل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره خلال فصل الشتاء.

وتضمن القرار مجموعة من الاستثناءات تشمل العاملين بالإدارات الميدانية على النحو التالي:

1- العاملون بالإشغالات.

2- الإدارات الهندسية.

3- المتابعة الميدانية.

4- الأمن.

5- العمليات.

6- المواقف والساحات.

7- المرافق والطرق.

8- النظافة.

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