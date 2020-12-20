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شغالين.. 8 فئات لا ينطبق عليها قرار تخفيض العمالة بالجيزة

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شغالين.. 8 فئات لا ينطبق عليها قرار تخفيض العمالة بالجيزة شغالين.. 8 فئات لا ينطبق عليها قرار تخفيض العمالة بالجيزة

مصراوي Masrawy

11:22 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة الجيزة قرارًا بتخفيض نسب العمالة في مقار العمل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد ومنع انتشاره خلال فصل الشتاء.

وتضمن القرار مجموعة من الاستثناءات تشمل العاملين بالإدارات الميدانية على النحو التالي:

1- العاملون بالإشغالات.

2- الإدارات الهندسية.

3- المتابعة الميدانية.

4- الأمن.

5- العمليات.

6- المواقف والساحات.

7- المرافق والطرق.

8- النظافة.

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مصراوي Masrawy

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