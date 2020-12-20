الغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من ألمانيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

استقبل أعضاء المكتب السياحي للهيئة العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة، أول رحلة طيران قادمة من العاصمة الألمانية برلين على متنها ١٢٥ راكبا، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر في أول يوليو الماضي.

وبحسب بيان اليوم، أكدت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن السوق الألماني يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتة إلى قيام أعضاء المكتب السياحي للهيئة بمدينة الغردقة باستقبال السائحين والترحيب بهم، كما قاموا بتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم.

وقالت إيمان، إن هذه الرحلة هي نتاج ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بألمانيا لاستعادة الحركة السياحية الألمانية الوافدة إلى مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأوضحت أن هذه الرحلة تأتي في ضوء استمرار توافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان قد توجه في شهر سبتمبر الماضي في زيارة قصيرة إلى العاصمة الألمانية برلين والتي تعتبر أول زيارة لمسؤول مصري إلى دولة ألمانية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، عقد خلالها عددا من اللقاءات الرسمية والمهنية لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، حيث التقى بوزير الدولة لشؤون السياحة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا، ورئيس لجنة أزمة كورونا في ألمانيا، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج.