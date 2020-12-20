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استياء وزير القوى العاملة بسبب "أجهزة الحاسب الآلي على مكاتب موظفي بورسعيد"

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استياء وزير القوى العاملة بسبب "أجهزة الحاسب الآلي على مكاتب موظفي بورسعيد" استياء وزير القوى العاملة بسبب "أجهزة الحاسب الآلي على مكاتب موظفي بورسعيد"

مصراوي Masrawy

11:44 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أبدى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استيائه الشديد، اليوم الأحد، من عدم وجود أجهزة حاسب آلي على مكاتب موظفي مديرية القوى العاملة في محافظة بورسعيد.

وأضاف "سعفان"، في كلمته خلال افتتاح فعاليات مبادرة " بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة عقب جولته بمقر مديرية القوي العاملة في بورسعيد، أنه لم يجد خلال تفقده دورين كاملين بالمديرية سوى جهازي حاسب آلي لا يعملان، مضيفا: "كان الأفضل شراء أجهزة حاسب آلي بدلا من تطوير قاعة الاجتماعات".

وافتتح وزير القوى العاملة، في بداية اليوم الثاني من زيارته لبورسعيد قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، وذلك بعد تطويرها، كما افتتح فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة.

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