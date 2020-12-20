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لليوم الثاني.. تطهير ديوان عام الإسكندرية بعد إصابة المحافظ بكورونا - صور

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لليوم الثاني.. تطهير ديوان عام الإسكندرية بعد إصابة المحافظ بكورونا - صور لليوم الثاني.. تطهير ديوان عام الإسكندرية بعد إصابة المحافظ بكورونا - صور

مصراوي Masrawy

11:43 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال التطهير والتعقيم بجميع الإدارات بمقر الديوان العام، وذلك لليوم الثاني على التوالي ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار المستجد " كوفيد ١٩".

في سياق متصل، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بتطهير الموقف الجديد بشكل دوري، مشددا على كافة الجهات المعنية بتكثيف المتابعة بشأن إتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعي وأماكن تجمعات المواطنين.

وكلف المحافظ الأحياء بتكثيف حملاتها على المحال والأسواق والمصالح الخدمية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووضع الملصقات وإرشادات التوعية للوقاية من الفيروس.

تأتي أعمال التعقيم بعد إعلان إصابة محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له، وخضوعه للعزل المنزلي.

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