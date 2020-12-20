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وزير القوى العاملة يمكن مبادرة الاحتياجات الخاصة في بورسعيد

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وزير القوى العاملة يمكن مبادرة الاحتياجات الخاصة في بورسعيد وزير القوى العاملة يمكن مبادرة الاحتياجات الخاصة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

11:43 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة " بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمقر مديرية بورسعيد.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المبادرة تأتي بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

كان وزير القوى العاملة، قد دشن في بداية زيارته للمحافظة، أمس السبت، مبادرة "صيادي مصر"، وذلك بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، بدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفاً على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، وكذلك إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين.

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