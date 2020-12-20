كلفة 3.8 مليون جنيه.. إنشاء 3 وحدات للقياس والتقويم بجامعة الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عقود إنشاء 3 وحدات للقياس والتقويم بكليات "السياحة والفنادق، التربية الرياضية "بنين – بنات"، وذلك لدعم التحول الرقمي "الدورة السادسة 2020".

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الوحدات مقدمة من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 3.8 مليون جنيه، لدعم التحول الرقمي.

وأشار قنصوه، إلى سعى جامعة الإسكندرية المستمر لرفع كفاءة القياس والتقويم بكافة الكليات، لتحسين منظومة التعليم، وإعداد كوادر مدربة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وميكنة نظام الامتحانات بالجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور سامح نخله، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية، أن المشروع يهدف إلى حوكمة ورقمنة العملية التعليمية والنظم والامتحانات بكليات الجامعة، ليصبح المخرج النهائي للعملية التعليمية "الطالب" يسد احتياج سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي.

وقع العقود من الجانب الآخر كل من الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية" بنين"، والدكتورة مها أمين، عميد كلية التربية الرياضية "بنات".