صور.. طلاب هندسة أسيوط يحصدون جائزة أفضل فريق في رالي السيارات الكهربائية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن فوز فريق طلاب"Assiut Motorsport " بجائزة أفضل فريق مشارك لأول مرة فى مسابقة "رالى السيارات الكهربائية".

جاء ذلك فى موسم المسابقة الثالث والذى انطلق بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار والتعليم العالي، ورؤساء عدد من الجامعات، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة (بانوراما 2) .

وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الفريق يشارك لأول مرة فى رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع والتى تعد أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة، ويجرى تنفيذها بمبادرة وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتهدف المسابقة إلى تشجيع التصنيع المحلي وتجميع القدرات الوطنية في الداخل والخارج، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أن فريق طلاب " Assiut Motorsport " شارك ضمن 30 فريق من مختلف الجامعات المصرية، بعد اختياره للتصفيات النهائية والتى ضمت المنافسة بين 19 فريق، فيما شهدت التحضيرات الاستباقية إقامة ورش عمل على مدى شهر بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة، كما جرى إجراء من (2-5) مراجعات لتصميم كل فريق بإجمالي 240 ساعة لجميع الفرق، وإجراء فحص متعمق للسلامة في الموقع وتقديم الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمالك المشرف على فريق "assiut Motorsport " أن الفريق الطلابي يضم 25 طالب من قسمي الكهرباء و الميكانيكا و مختلف كليات الجامعة، والذي نجح في صناعة السيارة الكهربائية المشاركة في المسابقة من خلال الدعم المادي والمعنوي المقدم من أكاديمية البحث العلمي و الجامعة و نقابة المهندسين بأسيوط.