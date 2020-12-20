صور.. فض حفل زفاف ومصادرة "7 شيش" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق شنت حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد بنطاق المركز.

أوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت عن ضبط مقهى مخالف بقرية العصلوجي، وجرى التحفظ على 7 "شيش" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما جرى فض حفل زفاف بقاعة أفراح مغلقة بطريق الأحرار؛ لمنع تجمعات المواطنين والتزاحم حرصًا على عدم الإصابة بفيروس كورونا.