اعتمدها المحافظ.. ننشر جداول كافة المراحل التعليمية في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، لجميع لمراحل التعليمية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق ١٦ يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٤ فبراير.

وأضاف سعد أن سيجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصاً على سلامتهم.