أخبار عاجلة

"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد في نجران -
استمر لمدة 23 يوماً.. الأخضر السعودي يختتم معسكر ينبع -
ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه -
"حديث مسك" ينطلق في نسخته "10" تحت عنوان "التكيّف مع التغيير" -
الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت -
جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اعتمدها المحافظ.. ننشر جداول كافة المراحل التعليمية في الإسكندرية

Print
اعتمدها المحافظ.. ننشر جداول كافة المراحل التعليمية في الإسكندرية اعتمدها المحافظ.. ننشر جداول كافة المراحل التعليمية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:38 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، لجميع لمراحل التعليمية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق ١٦ يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٤ فبراير.

وأضاف سعد أن سيجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصاً على سلامتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

شبكة عيون الإخبارية