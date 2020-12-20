صور.. تكريم اللجنة الفرعية لحماية الطفل في طهطا بسوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

كرم المجلس القومي للأمومة والطفولة، أعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، وذلك فى إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها اللجنة الفرعية لحماية الطفل برئاسة المحاسب علي رفاعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على ضرورة التنسيق الكامل والمستمر بين أعضاء اللجنة لسرعة رصد المشكلات التي يتعرض لها الأطفال، والعمل على سرعة حلها فى أقرب وقت ممكن.

شمل التكريم أعضاء اللجنة بحضور جمال محمد عمر سكرتير الوحدة، محمد نعمان منسق المجلس القومى للأمومة والطفولة، لمياء فتحى مقرر اللجنة العامة بسوهاج، المقدم إبراهيم جاد نائب مأمور قسم شرطة طهطا، مديرى الإدارات.