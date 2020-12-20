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ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر

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ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر

مصراوي Masrawy

11:09 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

بدأ فريق من مرممي المتحف المصري بالتحرير في أعمال ترميم رسم جداريٌ من المقبرة رقم 100 والتي تم اكتشافها بمنطقة الكوم الأحمر في محافظة قنا والتي تعد أقدم مقبرة معروفة في تحتوى على رسومات ملونة، وذلك بالتعاون مع المتحف البريطانى.

وأوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن مشروع ترميم الجدارية تمهيدا لعرضها، يأتي ضمن أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير المتحف المصري بالقاهرة والممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع تحالف المتاحف الأوروبية الكبرى الخمس وهم: المتحف البريطاني، المتحف المصري بتورين بايطاليا، متحف برلين بالمانيا، متحف اللوفر بفرنسا، متحف لايدن بهولندا.

وأشارت إلى أن الجدارية يرجع تاريخها إلى حوالي 6000 عام، وقد تم نقل هذا الرسم الجداري من المقبرة إلى المتحف المصري بالتحرير عام 1898 وتم إعادة بناءه في بدايات القرن العشرين.

يصور الرسم الجداري موكبًا لقوارب أحدها به سقيفة تظلل شخصًا، ربما الرجل المدفون في المقبرة. وفي الزاوية اليسرى السفلية يظهر رجلٌ يسيطر بمقمعته على ثلاثة أسرى مقيدين. و تشير الدراسات إلى أن المتوفى "صاحب المقبرة" كان إما حاكمًا أو فردًا من أفراد النخبة ذات المكانة المرموقة.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن مدحت أخصائى ترميم بالمتحف المصرى، أنه تم فحص الرسم الجدارى قبل البدء في أعمال ترميمه، وتوثيقه وتقييمه عن طريق التصوير بتقنية الأشعة فوق البنفسجية والتصوير بالأشعة تحت الحمراء.

وأظهر الفحص أن اللوحة الجدارية مستقرة من الناحية الهيكلية ولكنها تعاني من بعض مظاهر التلف من تشققات وأجزاء مفقودة، بالإضافة إلى أن الألوان التى استخدمت كانت تتكون من مغرة صفراء، مغرة حمراء، أسود كربوني، وأن المكون الأساسى للأجزاء الطينية هو الطفلة.

وأضاف أن أعمال الترميم التي تمت حتى الآن تضمنت تدعيم السطح الأمامي للوحة الجدارية بالكامل، وحقن الأجزاء الضعيفة بمواد تقوية، ويتم العمل خطوة بخطوة على إزالة الألواح الخشبية الموجودة واستبدالها بحامل بديل من ال honeycomb.

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