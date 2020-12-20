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إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

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إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:33 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن النائب ابراهيم عويس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، عن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر أعلنت الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة على 3 مقاعد فردية والقوائم حيث ان عدد المقيدين بالدائرة 606729 ناخبا حضر منهم 178362 ناخبا.
وبالنسبة للفردي بلغ عدد الأصوات الصحيحة 158446 صوتا والباطلة 19916 صوتا.

وحصل النائب إبراهيم عويس مستقبل وطن على 81149 صوتا، وعادل عامر مستقبل وطن على 80418 صوتا وحققا المقعدين.

وبالنسبة للقوائم بلغ عدد إجمالى الأصوات 178362 الصحيحة منها 1454167 والباطلة 32945 وحصلت القائمة الوطنية 105135 صوتا وقائمة المستقلين علي 40282 علي قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

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