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"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض

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"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض "بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض
لمواجهة ما وصفه بـ"خطر وجودي" وأعلن جاهزية فريقه الخاص

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه عقب توليه مقاليد الحكم في 20 يناير، لمواجهة ما وصفه بـ "الخطر الوجودي".

وصرّح بايدن، في كلمة ألقاها أمس السبت، بأن إدارته ستعيد الانضمام في يومها الأول إلى اتفاق باريس لمحاربة تغيرات المناخ (الذي انسحب منه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ) و"ستعيد أمريكا إلى مساعي قيادة العالم" في مكافحة هذا التحدي.

وبحسب " اليوم"، حذّر بايدن من خطورة تغيرات المناخ في العالم، قائلاً: "أيها الشباب، نواجه أزمة!".

وأعلن بايدن؛ في كلمته عن أسماء أفراد فريقه الخاص بالمناخ، وتابع: "عندما يدور الحديث عن تغيرات المناخ التي تشكل خطراً وجودياً، ليس لدينا وقت لنضيعه، وسيكون هذا الفريق منذ اليوم الأول مستعداً للتعامل مع هذه المسألة بالاستعجال الذي تستحقه وإعادة بناء دولتنا بشكل أفضل من أيّ وقت مضى".جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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