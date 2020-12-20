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صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر

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صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر

مصراوي Masrawy

11:00 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

الأقصر – محمد محروس:

زار فوج "قائدي الدراجات الآلية" في نادي هوكس ، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، خلال تواجدهم بمحافظة الأقصر ضمن خطة برنامجهم لتنشيط السياحة، وذلك للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لصالح مرضى السرطان بالمستشفى.

استقبل قيادات المستشفى أعضاء الفوج ورافقوهم في جولة على الأقسام المختلفة لاطلاعهم على سلسلة النجاحات لخدمة وعلاج أبناء الصعيد بالمجان.

قال المهندس هيثم يوسف قائد المجموعة إنهم فوجئوا بمستوى التجهيزات العالمي داخل أقسام المستشفى بما يضاهي المستشفيات العالمية.

وأضاف المهندس هيثم يوسف قائد المجموعة، أنهم قرروا زيارة المستشفى بعدما علموا بمستوى الخدمة المقدمة لأبناء الصعيد داخلها، موضحاً أنهم قاموا بتنظيم رحلة سياحية إلى الأقصر والجونة بمشاركة حوالى 60 دراجة آلية، من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية، حيث بدء مسار الرحلة من شيل أوتو العين السخنة ثم طريق الجيش مرورًا بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا حتى الأقصر.

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