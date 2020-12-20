أخبار عاجلة

"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد في نجران -
استمر لمدة 23 يوماً.. الأخضر السعودي يختتم معسكر ينبع -
ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه -
"حديث مسك" ينطلق في نسخته "10" تحت عنوان "التكيّف مع التغيير" -
الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت -
جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية

Print
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية

مصراوي Masrawy

10:42 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

شنت الوحدات المحلية في مراكز ومدن محافظة المنوفية، وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة، حملات لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة فورية بمركز ومدينة أشمون لحالتي تعد على الأراضي الزراعية، إحداهما في قرية طليا على مساحة 150 متر، والأخرى في قرية شنشور على مساحة 130 متر.

كما نسقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، مع الأجهزة الأمنية والمعنية بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بناحية منشأة سلطان على مساحة 280 مترًا.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، بضرورة المتابعة المستمرة للتصدي لأي تعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

شبكة عيون الإخبارية