الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر لم يتخلى لحظة عن دوره أو واجبه، ويخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي، ويعمليدا بيد لدعم مسيرة الوطن والتنمية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الأحد، بمشيخة الأزهر، لتوقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء المصرية، أن الأزهر لن يمل في أداء واجبه نحو وطنه، وجند رجاله كل زمان ومكان لمواجهة التطرف والإرهاب، يجوبون المحافظات لنشر الفكر الوسطي المستنير، والذود للدفاع عن الإسلام

وأكد أن الأزهر استطاع أن يؤسس لمبدأ المواطنة بين الناس، وأخمد الكثير من الفتن، وقدم مصر للعالم في صورة أن أبناء الوطن يعملون لرقيه

وأكد أن هذه الجهود جعلت الكثير من المواطنين يقبلون على إلحاق أبنائهم بالأزهر لدراسة منهجه الوسطي.