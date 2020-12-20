بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توجيهاته بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية للحضور إلى العمل بنسبة لاتقل عن 50% بالتناوب.

يستثنى من القرار العاملين بالإدارات الميدانية والتي تضم العاملين بالاشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والأمن والعمليات والمواقف والساحات والمرافق والطرق والنظافة وغيرها من الإدارات التي تتطلب التواجد الميداني ووفقا لما يترأى لرئيس كل جهة وذلك لضمان عدم التأثير على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 20 /12/2020.

وشملت توجيهات محافظ الجيزة بالتواجد اليومي لرؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال.

وفي نفس الإطار وجه محافظ الجيزة القطاعات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والإدارات التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين مشدداً على حظر دخول المباني الحكومية بدون ارتداء الكمامات الطبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمرافق الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتشديد على منع تقديم الكافيهات والمقاهي للشيشة مع متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة.

ووجه المحافظ أيضا بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.