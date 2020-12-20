"الإسكان": تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 50 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه في مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 202350 م2، لإقامة نادٍ رياضي ومصنع ومشروع عمراني متكامل، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 67827 م2، بنشاط تجاري وحوش زراعي، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 476700 م2، لإقامة جامعة ونشاط مختلط، وفي مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص مساحة 90 فدانًا لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص مساحة 8619 م2، لإقامة مدرسة، وفي مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص مساحة 2195 م2، لإقامة محطة وقود وخدمة سيارات، وفي مدينة السادات، تم تخصيص 7 قطع أراض بمساحة 513 فدانًا، لإقامة 3 مصانع و4 مشروعات زراعية، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 15 قطعة أرض بمساحة 25444 م2، بأنشطة تجارية وإدارية وسكنية ولوجستية.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ بمساحة 122567 م2، لإقامة 3 جامعات ومشروعات تجارية وإدارية وسكنية، وفي مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص مساحة 3291 م2، لإقامة نشاط تجارى سكنى، وفي مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص 46170 م2، لإقامة جامعة، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 90674 م2، لإقامة جامعة ومدرسة، وفي مدينة ناصر الجديدة، بغرب أسيوط، تم تخصيص مساحة 500 م2، لإقامة نشاط تجارى إداري، وفي مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2400 م2، بنشاط معرض ومخبز، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص مساحة 10000 م2، لإقامة نشاط تجاري، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص مساحة 5142 م2، لإقامة نشاط تعليمي.