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"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

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"سبق" سلطت الضوء منذ بداية اكتشافه وتفاصيل عثور "الشايع" عليه

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" بعنوان: (الرحالة "الشايع" لـ"سبق": اكتشفت كنزًا تراثيًّا نادرًا في تبوك)، الذي تطرق إلى عثور الرحالة "الشايع" على كنز تراثي في منطقة تبوك، وهو عبارة عن رسم صخري نادر ومميز لصياد من العصر الحجري الحديث، فقد أكّد المهندس غيث الشايع؛ توثيق النقش من جانب وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث وتسجيله ميدانياً؛ حيث تم الوقوف والتسجيل والتوثيق من قبل سعود الماضي؛ مدير مكتب آثار تيماء.

يُذكر أن رسم الصياد، سيضاف إلى قائمة الرسوم الصخرية المميزة في محافظة تيماء خاصة، والمملكة على وجه العموم، وسيتيح مجالاً أوسع للباحثين والمهتمين بحياة الإنسان القديم في تلك المنطقة.

يُشار إلى أن "سبق"، كانت قد سلطت الضوء على رسم الصياد منذ بداية اكتشافه وتفاصيل العثور عليه.

تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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