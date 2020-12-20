33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد

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وسط استعدادات مكثفة وأجواء داعمة وخطط شاملة للوضع الاستثنائي

شهد مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي الجالوق، صباح اليوم، انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، التي تقام عن بُعد للمرة الأولى لأكثر من ٣٣ ألف طالب وطالبة في أكثر من ٣٠٠ مدرسة بتعليم المخواة.

واستهل الجالوق، زيارات الدعم الفني للاختبارات، بزيارة ثانوية الملك فهد بن عبدالعزيز بالمخواة، وخلال الزيارة اطلع على جهود المدرسة في الإعداد والتهيئة للاختبارات، كما تابع افتراضيًّا مع قائد المدرسة عبدالله القبيسي سير الاختبار في المواد المقررة ضمن جدول الاختبارات.

واستمع إلى شرح مفصل من قائد المدرسة عن جهود المدرسة في الإعداد للاختبارات وآليات إجرائها.

وأكد الجالوق في نهاية الزيارة، استثنائية الاختبارات؛ لكنه أكد ثقة الجميع في قدرات الأبناء والبنات ومهاراتهم في تجاوز الاختبارات #عن_ بعد بنجاح مبهر؛ رغم استثنائيتها بعد أن أثبتوا قدراتهم اللافتة في التفاعل مع التعليم الإلكتروني بكل معطياته التي سخرتها الدولة أيدها الله.

ودعا مدير تعليم المخواة، المجتمع التعليمي إلى تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني للأبناء والبنات، وإشاعة أجواء من التفاعل والثقة التي ستأخذ الطلاب والطالبات إلى قمم النجاح بحول الله.

يشار إلى أن مدير التعليم اعتمد خطة زيارات الدعم وتقديم المساندة والإشراف على سير الاختبارات وتنفيذ خطط الفاقد المهاري والإثرائي، وخطة لمتابعة الانضباط؛ حيث تجاوز عدد الزيارات التي اشتملتها الخطة 2250، يقوم على تنفيذها 215 مشرفًا ومشرفة.