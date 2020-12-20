بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

بدأت الولايات المتحدة يوم السبت عملية توزيع اللقاح الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية، في إطار حملة تطعيم موسعة في البلاد ضد فيروس كورونا.

وفي ظل تسجيل أعداد قياسية للمصابين والوفيات بسبب كوفيد 19، نقلت مودرنا بالفعل مخزونات من اللقاح من مصانعها إلى مستودعات تديرها شركة ماكيسون للتوزيع.

وصرح الجنرال جوستاف بيرنا، وهو من قادة الفريق المعني بالإشراف على برنامج تطوير وتوزيع اللقاح ضد الفيروس التاجي (Operation Warp Speed)، أثناء مؤتمر صحفي بأن العمال شرعوا أمس السبت في تحميل الشاحنات بحاويات تحمل اللقاح.

ومن المقرر نقل اللقاح إلى أكثر من 3700 موقع خاص بحلول يوم الاثنين، فيما نقلت "موديرنا" مخزونات من لقاحها إلى مستودعات تديرها شركة "ماكيسون" المعنية بالتوزيع، بحسب "رويترز".

وستُنقل جرعات اللقاح الذي وافقت الجمعة الماضي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) على استخدامه لتطعيم المواطنين فوق سن الـ18، إلى مراكز التوزيع برفقة حراسة أمنية، وسيتم تخزينها في ثلاجات مغلقة.

وأقر بيرنا بارتكاب خطأ في تقدير عدد الجرعات التي ستتم الموافقة عليها بالفعل من قبل المنظمين للشحن، وهو أقل من عدد الجرعات المنتجة، مشيرا في الوقت نفسه إلى غياب أي مشاكل في عمليات التصنيع سواء في "موديرنا" أو "فايزر" التي اعتُمِد لقاحها في الولايات المتحدة قبل أسبوع.

وأعرب الجنرال عن نية الولايات المتحدة الحصول بحلول نهاية العام الجاري على كميات من اللقاح تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، فيما قالت متحدثة باسم وزارة الصحة إن 7.9 مليون جرعة من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" سيتم توزيعها بين مختلف أنحاء البلاد هذا الأسبوع.

وتعتزم السلطات توفير اللقاح أولا للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن في دور رعاية المسنين والكوادر الطبية.

وأكدت "موديرنا" أن هيئة المستشارين الخارجيين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها(سي دي سي) أوصت أيضا باستخدام لقاحها في تطعيم المواطنين فوق سن الـ18.

كان لقاح "فايزر- بيونتيك" حصل على الموافقة في 11 ديسمبر الجاري.

وأثبت اللقاحان كفاءة بنسبة 95 بالمائة في الوقاية من مرض كوفيد-19 خلال التجارب الإكلينيكية التي لم تجد أي مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة.