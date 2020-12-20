ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ياسا" في فيجي إلى 4 قتلى

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مصراوي Masrawy

سوفا - أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "ياسا"، الذي ضرب جزر فيجي قبل عدة أيام، إلى 4 قتلى ومفقود واحد، إضافة إلى تشرد الآلاف؛ وذلك وفقا لما أعلنه مسؤولون في فيجي.

وقال المسؤول بوكالة إدارة الكوارث بفيجي فاسيتي سوكو، وذلك حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، إن 7731 شخصا تشردوا من منازلهم، موضحا أنهم يقطنون حاليا في 183 مركز إيواء في أنحاء البلاد، فيما لا يزال حجم الدمار الكامل الذي خلفه الإعصار تحت التقييم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل طائرة عسكرية أسترالية إلى البلاد اليوم محملة بمعدات ومستلزمات إيواء.

وضرب الإعصار العاصمة "سوفا" ومدينة "نادي" السياحية يوم الخميس، الماضي برياح تصل سرعتها إلى 345 كلم في الساعة، وكانت السلطات قد فرضت حظرا ليليا وأعلنت حالة الكوارث الطبيعية في البلاد قبل هبوب الإعصار.