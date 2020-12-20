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وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل : نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

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وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل : نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار
قال: تأتي تلبية لاتفاق الرياض ونتطلع لتلبية تطلعات الشعب اليمني في حل سياسي ينهي الأزمة

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

بارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، للأشقاء اليمنيين تشكيل الجديدة.

وقال الوزير: نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، التي تأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض، متطلعين لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية.

وأمس الأول رحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وثمّنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، عادّة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

كما أكدت الوزارة على التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لمواصلة الجهود كافة التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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