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متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

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متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن
اختبارات الفصل الدراسي الأول كانت قد انطلقت اليوم لأول مرة "عن بُعد"

متحدثة التعليم العام: أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن

أكّدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام إبتسام الشهري؛ أن أعمال الاختبارات سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن.

وكانت قد انطلقت اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، لأول مرة "عن بُعد"، حيث كانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قد أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

من جهتها، دعت وزارة التعليم عبر مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، إلى الدخول بوقت مبكر على الاقل قبل 5 دقائق، واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم. وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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