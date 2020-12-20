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تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين

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تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين تموين دمياط: تحرير 322 محضرا ضد المخالفين

مصراوي Masrawy

10:28 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان، عن تحرير ٣٢٢ محضرا ضد المخالفين، خلال الحملات التي شنتها خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه جرى تحرير ٧٩ محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها، نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

كما جرى تحرير ٢٤٣ محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية، وكذا العمل بدون ترخيص.

وحرر مسئولو المديرية ٩ محاضر جنح، بعد ضبط حالات غش تجاري، وأخذ ١٨ عينة من القمح المُعد للطحن، و٦ عينات من الذرة المُعدة للطحن و١٢ عينة أخرى من النخالة والدقيق ٨٢٪.

وأكدت المديرية أنها لا تدخر جهدا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة، وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.

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