أخبار عاجلة

"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد في نجران -
استمر لمدة 23 يوماً.. الأخضر السعودي يختتم معسكر ينبع -
ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه -
"حديث مسك" ينطلق في نسخته "10" تحت عنوان "التكيّف مع التغيير" -
الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت -
جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة

Print
وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة

مصراوي Masrawy

10:32 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج طهطا والمنطقة الاتوماتيكية ما بين برج اشارات طهطا وبرج اشارات المراغة في الخدمة بإجمالي 12 كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد اسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (١٧ برج رئيسي و ٣ برج ثانوي و ٦٤ مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٥٠% وتم حتى الآن دخول (٣) برج رئيسي الخدمة هما (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا )مشيراً إلى أن برج طهطا والمنطقة الاوتوماتيكية تتحكم في عدد ٧٠ سيمافور ضوئي وعدد ٥ مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا و١٩ موتور تحويله، مضيفا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وآخرها خلال افتتاح فخامته لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020 بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

شبكة عيون الإخبارية