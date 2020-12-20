سيارة شركة مركبات شهيرة تختفي ليلاً بمكة.. هوية الجاني مفاجأة والشرطة ضبطته

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تحرُّك أمني إثر بلاغ.. تحريات وبحث ينتهيان بتحديد موقعها وإحالة المتهم إلى النيابة

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة، بأحد الموظفين يتبع لشركة بيع مركبات شهيرة بالعاصمة المقدّسة بعد أن قام بسرقة إحدى المركبات المعدة للتجربة لعملاء الشركة.

تفصيلاً، استغل الموظف الذي يعمل بالشركة نهاية دوام آخر أيام الأسبوع وقام بسرقة مفتاح المركبة موديل 2021 وبعد انتهاء الدوام وإغلاق الشركة أبوابها، قام بالتوجّه إلى الشركة في ساعة متأخرة ليلاً وأوقف مركبته وتسلق جدار الشركة وقام بسرقة المركبة وقيادتها إلى جهة مجهولة.

وتلقى مركز شرطة الكعكية البلاغ، وتعامل رجال التحريات والبحث مع البلاغ، وبالبحث والاستدلال تم الوصول إلى الجاني وتحديد موقع المركبة خارج النطاق العمراني متوقفة في أحد المواقع الصحراوية.

وتمّ إعداد محضر بالواقعة وسُلم الشخص إلى النيابة العامة لإكمال التحقيق؛ تمهيداً لرفع أوراقه للمحكمة.شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية