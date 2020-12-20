أخبار عاجلة

"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
إنهاء معاناة مريض من ورم في الظهر بمستشفى الملك خالد في نجران -
استمر لمدة 23 يوماً.. الأخضر السعودي يختتم معسكر ينبع -
ذوو المفقود "عدنان الدوسري" يناشدون البحث عنه -
"حديث مسك" ينطلق في نسخته "10" تحت عنوان "التكيّف مع التغيير" -
الأردن.. حكم قضائي نهائي في قضية فاجعة البحر الميت -
جامعة جازان تدرب ألف موظف من منسوبي الأمن العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بسبب سلالة جددية من كورونا.. هولندا توقف رحلات الطيران من بريطانيا

Print
بسبب سلالة جددية من كورونا.. هولندا توقف رحلات الطيران من بريطانيا بسبب سلالة جددية من كورونا.. هولندا توقف رحلات الطيران من بريطانيا

مصراوي Masrawy

10:14 ص الأحد 20 ديسمبر 2020

أمستردام- (بي بي سي):

أوقفت الهولندية، الأحد، جميع رحلات الطيران من المملكة المتحدة بعد ان اكتُشفت في هولندا إصابة بسلالة جديدة من المستجد في جزء من الأراضي البريطانية.

ويسري تعليق الرحلات هذا اعتبارا من الأحد الساعة 6:00 (05:00 بتوقيت جرينتش) حتى الأول من يناير.

ويأتي القرار بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة البريطانية إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرق إنكلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات منسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الهولندية في بيان إن "سلالة معدية من فيروس كوفيد-19 تنتشر في المملكة المتحدة. يُعتقد أنها تنتشر بسهولة أكبر وأسرع ويصعب اكتشافها".

وأشار البيان إلى أن هيئة الصحة العامة الهولندية "توصي بأن يكون أي دخول لهذه السلالة من الفيروس، من المملكة المتحدة محدودا قدر الإمكان من خلال تقييد و/أو التحكم بحركة الركاب من المملكة المتحدة".

وقال البيان إن مجلس الوزراء برئاسة مارك روتي اتخذ "قرارا وقائيا" بحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، مضيفا ان مسألة الرحلات في وسائل النقل الأخرى لا تزال قيد البحث.

ودعا روتي المواطنين الهولنديين إلى تجنب السفر إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقال بيان وزارة الصحة إنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستبحث (الحكومة الهولندية) مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، في إمكانات الحد من مخاطر انتقال السلالة الجديدة للفيروس من المملكة المتحدة".

وتفرض هولندا حاليا إغلاقا لمدة خمسة أسابيع حتى منتصف يناير، مع إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية، من أجل كبح انتشار الفيروس.

وذكرت وزارة الصحّة أن "دراسةً لإصابة واحدة في هولندا أوائل ديسمبر كشفت عن فيروس مطابق للسلالة (الجديدة) في المملكة المتحدة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحافي السبت إن انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة تزايد نتيجة سلالة جديدة منه "تنتقل بسهولة أكبر بكثير"، لكنه أضاف "لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكًا أو يسبب أعراضاً مَرَضيّة أكثر خطورة" أو يقلل من فعالية اللقاحات.

ويخضع سكان العاصمة وجنوب شرق إنكلترا حاليا لقيود صارمة أغلقت بمقتضاها الحانات والمطاعم والمتاحف نهاية الأسبوع الماضي، وسيتم وضعهم تحت مستوى إنذار جديد، هو الرابع والأعلى. وسيُطلب منهم البقاء في منازلهم حتى 30 ديسمبر على أقرب تقدير.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

شبكة عيون الإخبارية